Fenerbahçe'ye Morelos'ta dört rakip

Fenerbahçe, Rangers ile yollarını ayıran Alfredo Morelos'la ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin bu transferde dört rakibi bulunuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye Morelos'ta dört rakip
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20 Haziran 2023 13:24
Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile yollarını ayıran Alfredo Morelos'la ilgileniyordu.

Sarı-lacivertlilerin bu transferde dört rakibi bulunduğu belirtildi.

İngiliz ekipleri Everton ve Nottingham Forest, İspanyol ekipleri Sevilla ve Cadiz Kolombiyalı oyuncuyu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki forvetle görüşmeleri devam ediyor.

Morelos geçen sezon çıktığı 45 karşılaşmada 12 gol ve 7 asistle oynamıştı.

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