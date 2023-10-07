Fenerbahçe'ye milli arada 3 müjde birden!

Fenerbahçe gerek Avrupa'da gerek Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam ederken sarı-lacivertlilere son olarak sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Kanarya'da milli arada o 3 yıldızla ilgili flaş gelişmeler yaşanacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye milli arada 3 müjde birden!
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07 Ekim 2023 12:27
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe son olarak Slovakya'da Spartak Trnava'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Kanarya'nın galibiyet serisi devam etti.

Ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'ye sakat oyuncularından da müjdeli haber geldi...

CENGİZ ÜNDER GERİ SAYIMA GEÇTİ

Antalyaspor'la oynanan maçın 3.dakikasında sakatlanan Cengiz Ünder, artık takıma katılmak için geri sayıma geçti. 15 milyon euroya Marsilya'dan transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

EMRE MOR DA KATILACAK

Emre Mor da bu süreçte takıma katılacak. Futbolcudan gelen bu haber sarı-lacivertli camiayı bir hayli sevindirdi.



LINCOLN DE BAŞLIYOR

Sarı-lacivertlilere bir müjde de Lincoln Henrique'den geldi. Geçen sezon Sevilla maçında çapraz bağları kopan Brezilyalı yıldızın dönüşü sezon başına yetişmediği için kontratı ocak ayına kadar askıya alınmıştı. Başarılı oyuncu, bir süre önce saha çalışmalarına başlamıştı. Uzun süren sakatlığın izlerini silmek adına güçlendirme çalışmalarına devam eden yıldız isim de milli aradan itibaren takımla çalışacak.

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Lincoln Henrique oldu. Bu anlamda futbolcu ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. 24 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye 2022 yazında Portekiz ekibi Santa Clara'dan transfer olmuştu.  

 
 

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