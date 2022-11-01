Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi piyangosu

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer döneminin son günlerinde Chelsea'dan Michy Batshuayi'yi kadrosuna dahil etti. 29 yaşındaki oyuncu için Premier Lig devine 3 milyon 500 bin euro ödendi. Sarı-lacivertliler, 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzaladığı Michy Batshuayi'ye yıllık 3 milyon euro maaş vereceğini belirtti. Fenerbahçe taraftarlarının bazılarının performansını yakından takip ettiği Belçikalı santrfor şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarları büyüledi.



29 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertli formayla ilk golünü Dinamo Kiev maçında attı. Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda AEK Larnaca ile oynanan iki maçta da fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Belçikalı yıldız, Spor Toto Süper Lig'de ise Karagümrük ve Ankaragücü'ne karşı birer gol attı. Yıldız futbolcu, İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada hat-trick yaparken, takım arkadaşlarına bir gol pası verdi. Sarı-lacivertlilerde 11 maçta süre alan Michy Batshuayi toplamda 8 gol ve 1 asist üretti.



LUKAKU YOKSA, BATSHUAYI VAR



Belçika Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı Galler ve Hollanda maçlarında da süre alan yıldız futbolcu artık hedefini Dünya Kupası olarak belirledi. Belçika Milli Takımı'nın yıldızı Romelu Lukaku'nun sakatlanmasının ardından gözler Michy Batshuayi'ye çevrildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Romelu Lukaku'nun Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği kaydedildi. Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in Michy Batshuayi'yi Dünya Kupası kadrosuna kesin olarak davet edeceği vurgulandı.



GÜNLÜK 10 BİN DOLAR



Sarı-lacivertlilerde attığı gollerle kazanılan maçlarda büyük pay sahibi olan Michy Batshuayi'nin TFF'den ve UEFA'dan gelen galibiyet primleri sonrası kulübe ekstra bir gelir getirmesi bekleniyor. FIFA'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre; Dünya Kupası'nda yer alan futbolcular için kulüplere günlük 10 bin dolar bir ödeme yapılacak. Michy Batshuayi'nin kadroda olması halinde sarı-lacivertlilerin kasasına günlük 10 bin dolar girecek. Öte yandan Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi'nin Uruguay, Enner Valencia'nın ise Ekvador Milli Takımı kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor. FIFA grup maçları bittikten sonra son 16 turuna kalan takımlarda oynayan futbolcular için kulüplere ödeme yapmaya devam edecek.



Belçika Milli Takımı'nda ilk maçına 28 Mart 2015'te çıkan Michy Batshuayi ülkesi adına toplamda 47 müsabakada forma şansı buldu. 29 yaşındaki santrfor bu süreçte 26 gol atma başarısı gösterdi.





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