Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi!

Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu Küba asıllı milli voleybolcu Melissa Vargas, Fenerbahçe Opet'e daha erken dönebilir.Vargas çifte kontrat ile hem Çin Ligi ekibi Tianjin Bohai Bank hem de Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Fenerbahçe Opet'te forma giyiyor.Tianjin Bohai Bank takımında forma giyen Vargas'ın, bu sezon Çin Ligi'nin bitiş tarihinin ara transfer dönemini de atlaması üzerine, Fenerbahçe'ye geç geleceği söylenmişti.Voleybol Magazin'in haberine göre, 6 Şubat 2024'te bitecek olan Çin Ligi'nin tarihi 30 Ocak'a çekiliyor.Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) tarafından 3 Şubat olarak açıklanan ara transfer dönemi sonuna takılmayacak olan Vargas, böylelikle vaktinde Sarı lacivertli formaya kavuşmuş olacak.Çin Voleybol Federasyonu tarafından konuyla ilgili resmi bir duyuru yapılmadı.