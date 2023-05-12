Fenerbahçe'ye Lucas Moura için zor rakip

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Lucas Moura için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa da devreye girdi.

, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye Lucas Moura için zor rakip
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12 Mayıs 2023 12:18
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lucas Moura için ocak ayında girişimde bulunsa da Tottenham, oyuncuyu vermek istememişti.

Şu anda istediği kulüple kontrat imzalama hakkına sahip olan Brezilyalı yıldız için Sarı-Lacivertliler, favori konumdaydı. Ancak İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa da tecrübeli oyuncuyu takipte. Sambacı'nın Villa için 'ilk seçenek' olmadığı vurgulandı.

Aston Villa'nın, Villarreal'in yıldızı Yeremy Pino'yu 1 numaralı hedef olarak belirlediği kaydedildi. Moura'nın da transferde alternatif isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Tottenham'da yıllarca yedek kulübesinde bekleyen Lucas Moura'nın önceliği, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak. 

 
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