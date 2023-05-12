Fenerbahçe'ye Lucas Moura için zor rakip

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lucas Moura için ocak ayında girişimde bulunsa da Tottenham, oyuncuyu vermek istememişti.
Şu anda istediği kulüple kontrat imzalama hakkına sahip olan Brezilyalı yıldız için Sarı-Lacivertliler, favori konumdaydı. Ancak İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa da tecrübeli oyuncuyu takipte. Sambacı'nın Villa için 'ilk seçenek' olmadığı vurgulandı.
Aston Villa'nın, Villarreal'in yıldızı Yeremy Pino'yu 1 numaralı hedef olarak belirlediği kaydedildi. Moura'nın da transferde alternatif isimler arasında yer aldığı belirtildi.
Tottenham'da yıllarca yedek kulübesinde bekleyen Lucas Moura'nın önceliği, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak.
Şu anda istediği kulüple kontrat imzalama hakkına sahip olan Brezilyalı yıldız için Sarı-Lacivertliler, favori konumdaydı. Ancak İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa da tecrübeli oyuncuyu takipte. Sambacı'nın Villa için 'ilk seçenek' olmadığı vurgulandı.
Aston Villa'nın, Villarreal'in yıldızı Yeremy Pino'yu 1 numaralı hedef olarak belirlediği kaydedildi. Moura'nın da transferde alternatif isimler arasında yer aldığı belirtildi.
Tottenham'da yıllarca yedek kulübesinde bekleyen Lucas Moura'nın önceliği, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak.