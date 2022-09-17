Fenerbahçe'ye Luan Peres'den kötü haber

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luan Peres'in Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Haber; NTV, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye Luan Peres'den kötü haber
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17 Eylül 2022 17:08
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere kaldığı Rennes maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Luan Peres'in akıbeti belli oldu.

Brezilyalı stoperin yapılan kontrollerinde ciddi bir sorun ya da kırık tespit edilmedi.

Durumu gün gün takip edilecek Peres, tedbir amaçlı Alanyaspor karşısında forma giymeyecek.



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