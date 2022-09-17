Fenerbahçe'ye Luan Peres'den kötü haber

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere kaldığı Rennes maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Luan Peres'in akıbeti belli oldu.
Brezilyalı stoperin yapılan kontrollerinde ciddi bir sorun ya da kırık tespit edilmedi.
Durumu gün gün takip edilecek Peres, tedbir amaçlı Alanyaspor karşısında forma giymeyecek.
Brezilyalı stoperin yapılan kontrollerinde ciddi bir sorun ya da kırık tespit edilmedi.
Durumu gün gün takip edilecek Peres, tedbir amaçlı Alanyaspor karşısında forma giymeyecek.
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