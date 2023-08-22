Fenerbahçe'ye Livakovic müjdesi!

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe'de 10 milyon Euro bonservis ödenecek olan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in Çarşamba günü İstanbul'a ulaşacağı iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye Livakovic müjdesi!
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22 Ağustos 2023 08:59
Fenerbahçe uzun haftalardır girişimlerini sürdürdüğü Dominik Livakovic transferinde sona yaklaştı.

Hırvat file bekçisi için Fenerbahçe 9 milyon euro artı 1 milyon euro'luk bonus ödemek üzere Dinamo Zagreb ile el sıkıştı. Hırvat basını, oyuncunun Çarşamba günü İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağını iddia etti.28 yaşındaki eldiven ile 4 yıllık kontrat yapmaya hazırlanan Kanarya'da Altay Bayındır'ın da ayrılması bekleniyor.



Maribor deplasmanının ardından Samsun'da da İrfan Can Eğribayat kaleye geçerken, sarı-lacivertli taraftarlar da maç öncesinde Altay yerine İrfan Can'ı tribüne davet ederek aradaki kopuşu gözler önüne serdi. 

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