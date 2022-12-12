Fenerbahçe'ye Livakovic için dev rakip!

Portekiz basınının Fenerbahçe ve Benfica'ya yazdığı Dominik Livakovic, Dünya Kupası'ndaki performansıyla adeta kariyerinde yeni bir sayfa açtı.Başarılı file bekçisi, Hırvatistan'ın yarı finale kadar ulaşmasında büyük pay sahibi oldu. Manuel Neuer'in kayak yaparken bacağını kırıp sezonu kapatmasının ardından Bayern Münih, Livakovic için devreye girdi.Alman devinin, ara transfer döneminde 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Dinamo Zagreb ile pazarlıklara başlayacağı belirtildi.