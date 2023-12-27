, sezon başından beri temaslarda bulunduğutransferinde yeni gelişmeler yaşanıyor....Sezon başında teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla istediği Krunic'in transferi son anda gerçekleşmemişti.Fenerbahçe, Rade Krunic ile her konuda anlaşsa da Stefano Pioli takımda yaşanan sakatlıkların da etkisiyle oyuncusunu bırakmak istememiş ve transfer resmiyete dökülememişti.Ocak ayında Rade Krunic'i kadroya katmak adına yeniden girişimlerde bulunan Fenerbahçe'ye Milan'dan bir kez daha kötü haber geldi.Tutto Mercato'nun aktardığı habere göre Milan, yine sakatlıklardan dolayı Krunic'i takımda tutma kararı alabilir. Haberde Milan'ın devre arasında önceliği takımdan ayrılacaklara değil yapılacak transferlere verdiği aktarıldı.Geçen sezonki performansının gerisinde kalan Boşnak yıldız, formasını sakatlıktan dönen İsmael Bennacer'e kaptırdı. Cezayirli futbolcu, geçirdiği diz ameliyatı sebebiyle yaklaşık 1 sene sahalardan uzak kalmıştı.Krunic, bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 olmak üzere toplamda 14 maça çıktı. 896 dakika bu karşılaşmalarda süre alan Boşnak yıldız, gol ve asist katkısı ise yapamadı.Boşnak yıldızın Milan'la 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Krunic'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Milan Krunic'i Empoli'den 2019 yılında 8.6 milyon Euro'ya transfer etmişti.