Fenerbahçe'ye Krunic'i Dzeko getirecek!

Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic'e kancayı taktı. Kaptan Edin Dzeko vatandaşı için bizzat devreye girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye Krunic'i Dzeko getirecek!
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27 Temmuz 2023 10:47
Transferde tam gaz devam eden Fenerbahçe yeni bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

Eksik bölgelerini tek tek kapatan sarı-lacivertliler, orta sahaya en az 1 takviye yapmayı planlıyor. Buna göre Fenerbahçe, Milan forması giyen Bosna-Hersekli futbol Rade Krunic ile temasa geçti.

DZEKO BİZZAT ARADI

29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadroda görmek isteyen sarı-lacivertliler oyuncuyu ikna etme görevini ise vatandaşı Edin Dzeko'ya verdi. Boşnak yıldız milli takımdan arkadaşını  Fenerbahçe'ye transferi için telefonla aradığı öğrenildi.

Rade Krunic geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 34 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

2019'dan bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. 

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