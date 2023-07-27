Fenerbahçe'ye Krunic'i Dzeko getirecek!

Transferde tam gaz devam eden Fenerbahçe yeni bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Eksik bölgelerini tek tek kapatan sarı-lacivertliler, orta sahaya en az 1 takviye yapmayı planlıyor. Buna göre Fenerbahçe, Milan forması giyen Bosna-Hersekli futbol Rade Krunic ile temasa geçti.
DZEKO BİZZAT ARADI
29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadroda görmek isteyen sarı-lacivertliler oyuncuyu ikna etme görevini ise vatandaşı Edin Dzeko'ya verdi. Boşnak yıldız milli takımdan arkadaşını Fenerbahçe'ye transferi için telefonla aradığı öğrenildi.
Rade Krunic geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 34 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
2019'dan bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
Eksik bölgelerini tek tek kapatan sarı-lacivertliler, orta sahaya en az 1 takviye yapmayı planlıyor. Buna göre Fenerbahçe, Milan forması giyen Bosna-Hersekli futbol Rade Krunic ile temasa geçti.
DZEKO BİZZAT ARADI
29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadroda görmek isteyen sarı-lacivertliler oyuncuyu ikna etme görevini ise vatandaşı Edin Dzeko'ya verdi. Boşnak yıldız milli takımdan arkadaşını Fenerbahçe'ye transferi için telefonla aradığı öğrenildi.
Rade Krunic geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 34 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
2019'dan bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.