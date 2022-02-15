Fenerbahçe'ye kötü haber: Samatta geri dönüyor!

Antwerp, beklentilerin uzağında kalan Mbwana Samatta için satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye kötü haber: Samatta geri dönüyor!
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15 Şubat 2022 11:24
2020'de büyük beklentilerle Fenerbahçe 'ye transfer olan Mbwana Samatta, bu sezon başında benzer beklentilerle kiralandığı Antwerp'te de istenilen performansı gösteremedi.

Voetbal 24'ün haberine göre Belçika ekibi, flaş bir transfer olarak kadrosuna kattığı Mbwana Samatta'nın sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Samatta, Antwerp takımında da istenilen performansı gösteremedi.

Son olarak Antwerp, deplasmanda Seraing'i 1-0 mağlup ederken sezon genelinde olduğu gibi birçok uygun pozisyonu değerlendiremeyen Samatta, 63. dakikada da krımızı kart ile oyun dışında kalmıştı. 

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