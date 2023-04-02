Fenerbahçe'ye kötü haber; Mert Hakan

Beşiktaş'a karşı derbide sarı kart gören Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'ye kötü haber; Mert Hakan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2023 21:23
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Gedson Fernandes'in kendisine müdahalesinin ardından Beşiktaşlı futbolcuya kart çıkmasını bekledi. Mert Hakan kart çıkmayınca tepki gösterdi.

Hakem Halil Umut Meler, Mert Hakan Yandaş'a sarı kart gösterdi ve Fenerbahçeli futbolcu cezalı duruma düştü.

Mert Hakan Yandaş, ligdeki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery