Fenerbahçe'ye kötü haber; Mert Hakan

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi.
Sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Gedson Fernandes'in kendisine müdahalesinin ardından Beşiktaşlı futbolcuya kart çıkmasını bekledi. Mert Hakan kart çıkmayınca tepki gösterdi.
Hakem Halil Umut Meler, Mert Hakan Yandaş'a sarı kart gösterdi ve Fenerbahçeli futbolcu cezalı duruma düştü.
Mert Hakan Yandaş, ligdeki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Gedson Fernandes'in kendisine müdahalesinin ardından Beşiktaşlı futbolcuya kart çıkmasını bekledi. Mert Hakan kart çıkmayınca tepki gösterdi.
Hakem Halil Umut Meler, Mert Hakan Yandaş'a sarı kart gösterdi ve Fenerbahçeli futbolcu cezalı duruma düştü.
Mert Hakan Yandaş, ligdeki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
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