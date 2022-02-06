Fenerbahçe'ye kötü haber: 'Lykogiannis ayrılmayacak'

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Yunan sol bek Charalampos Lykogiannis'ten Sarı-Lacivertliler'e kötü haber geldi.



Lige verilen aranın ardından sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 1-0'lık skorla mağlup olurken taraftarlar yönetime tepki gösterdi.



Öte yandan 12 Ocak tarihinde başlayan ve 8 Şubat'a kadar sürecek olan transfer dönemi süresince temaslarına devam eden Sarı-Lacivertliler şu ana dek yeni bir ismi kadrosuna katmazken, öne çıkan isimlerden biri Charalampos Lykogiannis olmuştu.



Ara transfer döneminin başından bu yana sol bek transferi için uğraşan Sarı-Lacivertliler'de Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyen Lykogiannis sesleri yükselirken, anlaşmanın sağlandığı yönünde haberler de gelmeye başlamıştı.



"CAGLIARI'DEN AYRILMAZ"



Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lykogiannis ile Fenerbahçe'nin el sıkıştığı sesleri yükselirken, Yunan oyuncunun ülkesinin gazetecilerinden Johnny Georgopoulos'den flaş bir iddia geldi.



Yunan gazeteci yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Lykogiannis ile oldukça ilgili olduğunu belirtirken, "Fenerbahçe, Lykogiannis ile ilgileniyor ama oyuncu için Cagliari'ye hiçbir şey ödemek istemiyor ve onu ücretsiz istiyorlar. Bu yüzden Lykogiannis'in Cagliari'den ayrılmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



PİYASA DEĞERİ 2.5 MİLYON EURO



1.90 boyundaki Lykogiannis, bu sezon Cagliari formasıyla 20 maça çıktı. Daha önce Sturm Graz ve Olympiakos'ta oynayan 28 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 2.5 milyon euro...



















