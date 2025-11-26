26 Kasım
Fenerbahçe'ye kötü haber: Çağlar Söyüncü

Milli takımda sakatlanan ve Çaykur Rizespor maçının kafilesinde yer almayan Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin bugünkü idmanında da takımla çalışamadı.

calendar 26 Kasım 2025 12:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında 27 Kasım Perşembe günü Ferencvaros'u ağırlayacak. Zorlu maç öncesinde takımda çok sayıda eksik bulunuyor ve sarı-lacivertlilere bir kötü haber daha geldi.

Sarı kart cezası bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred ile sakatlığı devam eden Sebastian Szymanski, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.

Ayrıca UEFA listesinde yer almayan Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, bu maçta görev alamayacak.

Cenk Tosun'un yerine UEFA listesine eklenen Levent Mercan ise teknik direktör Tedesco'nun tercihine bağlı olarak maça çıkabilecek.

ÇAĞLAT SÖYÜNCÜ DE YOK!


Fenerbahçe'ye bir olumsuz haber de stoper hattından geldi. Milli takımda sakatlanıp Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer almayan Çağlar Söyüncü, bugünkü idmanda da takımla çalışamadı ve Ferencvaros maçında sahada olamayacak.

Böylece tecrübeli stoperin yokluğuyla birlikte Fenerbahçe'nin Ferencvaros karşısındaki eksik sayısı toplamda 5'e yükseldi.  

 
