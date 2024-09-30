Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'ye kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Eylül 2024 17:57
Son güncelleme 30 Eylül 2024 18:05
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI!

"Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adelede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

Çağlar Söyüncü, Twente deplasmanında forma giyemeyecek. 28 yaşındaki futbolcunun milli ara sonrası Samsunspor maçına yetişmesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery