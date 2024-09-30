Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI!
"Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adelede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."
Çağlar Söyüncü, Twente deplasmanında forma giyemeyecek. 28 yaşındaki futbolcunun milli ara sonrası Samsunspor maçına yetişmesi bekleniyor.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI!
"Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adelede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."
Çağlar Söyüncü, Twente deplasmanında forma giyemeyecek. 28 yaşındaki futbolcunun milli ara sonrası Samsunspor maçına yetişmesi bekleniyor.