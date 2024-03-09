Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'de Union Saint Gilloise maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi. İşte Pendikspor maçı öncesi o gelişme...

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'ye kötü haber!
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09 Mart 2024 22:16
Son güncelleme 09 Mart 2024 22:37
Fenerbahçe'nin Pendikspor ile karşılaşacağı maç öncesi kötü bir haber geldi.

Sarı lacivertli takımda Union Saint Gilloise maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü yapılan antrenmana katılmadı.

Milli futbolcunun, Pendikspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Joshua King de zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı lacivertli takım, pazar günü saat 19.00'da Pendikspor'u konuk edecek.

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