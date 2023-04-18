Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe, sakatlanan Miha Zajc'ın tedavisine başlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye kötü haber!
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18 Nisan 2023 11:46
Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır'dan sonra bir kötü haberi daha açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp, Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Miha Zajc'ın sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc'ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

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