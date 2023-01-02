Fenerbahçe'ye kısa sürede 150 milyonluk kaynak

15 bin TL olan başvuru ücreti 1 Ocak'ta 50 bin TL'ye çıktı. Zamdan etkilenmek istemeyen 10 bine yakın sarı lacivertli taraftar, kısa sürede 150 milyon TL'lik bir kaynak yarattı.



Fenerbahçe Kulübü, yeni yıl öncesinde büyük bir üyelik başvurusu telaşı yaşadı.



15 bin TL olan başvuru bedelinin 1 Ocak'ta 50 bin TL'ye çıkacağının açıklanması, sarı lacivertli taraftarları hareketlerndirdi. Yüzde 300'ü aşan rekor zamdan etkilenmek istemeyen taraftarlar, kısa süre içerisinde kulübe koştu, başvurusunu yaptı.



Kongre üyesi olmak isteyen 10 bine yakın taraftar hem zamdan etkilenmedi, hem de kulübe 150 milyon TL'ye yakın bir kaynak oluşturdu.



40 BİN ÜYE OLACAK



2021 yılında apılan açıklamada 28 bin 529 üyesi olduğu açıklanan Fenerbahçe'de bu sayının onay sürecinin ardından 40 bine yaklaşması bekleniyor.



Diğer büyük kulüplerden Galatasaray'ın 19.779, Beşiktaş'ın 17.775, Trabzonspor'un ise 12.606 üyesi bulunuyor.



