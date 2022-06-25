Fenerbahçe'de günlerdir beklenen haber nihayet geldi. Sarı-lacivertlilerde geleceği merak edilen Kim Min-Jae kararını verdi.
JORGE JESUS İKNA ETTİ
Güney Koreli stoper, teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı son görüşmenin ardından ikna oldu ve takımda kalma kararı aldı. 25 yaşındaki savunmacı, Şampiyonlar Ligi'ni görme ihtimali dolayısıyla bu karara vardı.
STOPER TRANSFERİ KAPANDI
Bu arada Abdülkerim transferinin olmaması sonrasında stoper defteri Fenerbahçe için tamamen kapandı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kullanılan stoper rotasyonuyla yola devam edecek. Serdar Aziz, Kim, Szalai ve Tisserand bu rotasyonu oluşturacak. Marcel Tisserand'a talip çıkması halinde altyapıdan bir isim A takım rotasyonuna dahil edilecek.
JORGE JESUS İKNA ETTİ
Güney Koreli stoper, teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı son görüşmenin ardından ikna oldu ve takımda kalma kararı aldı. 25 yaşındaki savunmacı, Şampiyonlar Ligi'ni görme ihtimali dolayısıyla bu karara vardı.
STOPER TRANSFERİ KAPANDI
Bu arada Abdülkerim transferinin olmaması sonrasında stoper defteri Fenerbahçe için tamamen kapandı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kullanılan stoper rotasyonuyla yola devam edecek. Serdar Aziz, Kim, Szalai ve Tisserand bu rotasyonu oluşturacak. Marcel Tisserand'a talip çıkması halinde altyapıdan bir isim A takım rotasyonuna dahil edilecek.