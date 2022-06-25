Fenerbahçe'de günlerdir beklenen haber nihayet geldi. Sarı-lacivertlilerde geleceği merak edilen Kim Min-Jae kararını verdi.Güney Koreli stoper, teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı son görüşmenin ardından ikna oldu ve takımda kalma kararı aldı. 25 yaşındaki savunmacı, Şampiyonlar Ligi'ni görme ihtimali dolayısıyla bu karara vardı.Bu arada Abdülkerim transferinin olmaması sonrasında stoper defteri Fenerbahçe için tamamen kapandı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kullanılan stoper rotasyonuyla yola devam edecek. Serdar Aziz, Kim, Szalai ve Tisserand bu rotasyonu oluşturacak. Marcel Tisserand'a talip çıkması halinde altyapıdan bir isim A takım rotasyonuna dahil edilecek.