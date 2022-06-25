Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae'den müjde

Fenerbahçe'ye Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'den müjde geldi... Avrupa'da çok sayıda kulübün istediği başarılı savunmacı, hocasıyla görüştükten sonra ayrılık kararından vazgeçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae'den müjde
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25 Haziran 2022 14:30
Fenerbahçe'de günlerdir beklenen haber nihayet geldi. Sarı-lacivertlilerde geleceği merak edilen Kim Min-Jae kararını verdi.

JORGE JESUS İKNA ETTİ

Güney Koreli stoper, teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı son görüşmenin ardından ikna oldu ve takımda kalma kararı aldı. 25 yaşındaki savunmacı, Şampiyonlar Ligi'ni görme ihtimali dolayısıyla bu karara vardı.



STOPER TRANSFERİ KAPANDI

Bu arada Abdülkerim transferinin olmaması sonrasında stoper defteri Fenerbahçe için tamamen kapandı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kullanılan stoper rotasyonuyla yola devam edecek. Serdar Aziz, Kim, Szalai ve Tisserand bu rotasyonu oluşturacak. Marcel Tisserand'a talip çıkması halinde altyapıdan bir isim A takım rotasyonuna dahil edilecek. 

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