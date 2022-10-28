Fenerbahçe'ye Kiev piyangosu; 3 milyon euro

Avrupa Ligi'nde şu ana kadar gösterdiği performansın karşılığı olarak kasasına yaklaşık 11 milyon euro koyan Sarı-Lacivertliler, Rennes beraberliği sonrası 210 bin euro kazandı. Artık gözler Dinamo Kiev mücadelesinde...



Eğer Fenerbahçe, Ukrayna ekibini yenerse, 3 puanın karşılığı olarak 630 bin euro, Kupa 2'de gruptan lider çıktığı için 1.1 milyon euro ve Son 16 biletini kaptığı için de 1.2 milyon euronun sahibi olacak. Yani toplamda Sarı-Lacivertlilerin geliri, yaklaşık 3 milyon euro civarı artacak.

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