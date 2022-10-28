Fenerbahçe'ye Kiev piyangosu; 3 milyon euro

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, son maçta Dinamo Kiev'i yenip gruptan lider çıkması halinde 3 milyon euroyu cebinde koyacak.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Kiev piyangosu; 3 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2022 11:46
Avrupa Ligi'nde şu ana kadar gösterdiği performansın karşılığı olarak kasasına yaklaşık 11 milyon euro koyan Sarı-Lacivertliler, Rennes beraberliği sonrası 210 bin euro kazandı. Artık gözler Dinamo Kiev mücadelesinde...

Eğer Fenerbahçe, Ukrayna ekibini yenerse, 3 puanın karşılığı olarak 630 bin euro, Kupa 2'de gruptan lider çıktığı için 1.1 milyon euro ve Son 16 biletini kaptığı için de 1.2 milyon euronun sahibi olacak. Yani toplamda Sarı-Lacivertlilerin geliri, yaklaşık 3 milyon euro civarı artacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ