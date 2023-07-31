çalışmalarına devam eden, Dominik Livakovic konusunda henüz mutlu sona ulaşamadı ve şimdilik, rotayı çok başka bir yöne çevirdi. Sarı-Lacivertli ekibin, dünyaca ünlü tanınan kaleciyi renklerine katmak istediği aktarıldı.Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçiren PSG'nin kalecisi'ın geleceği henüz netlik kazanmadı.Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Navas'ın, Donnaruma'dan eldivenleri alması zor gözüküyor. Kendisine yeni bir kulüp arayan 36 yaşındaki file bekçisinin Forest'ın yanı sıra İtalya'dan Inter veile temasta olduğu bildirildi.Paris St. Germain takımında forma giyen Keylor Navas, 15 Aralık 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. 185 cm boyunda ve 80 kilo olan Keylor Navas, Kosta Rikalıdır. Paris St. Germain ile toplam 108 maça çıkan Keylor Navas, 87 gole engel olamadı. Deneyimli file bekçisi tam 50 maçta ise kalesini gole kapadı.