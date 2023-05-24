Fenerbahçe'ye Kent transferinde Premier Lig'den rakip!

Morelos gibi Kent'in takımdan ayrılacağı da Rangers tarafından açıklandı. Fenerbahçe'nin ön anlaşma sağladığı İngiliz oyuncu için ülkesinden Leeds United da harekete geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Kent transferinde Premier Lig'den rakip!
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24 Mayıs 2023 13:50
Son güncelleme 24 Mayıs 2023 14:04
İngiliz oyuncu için ülkesinden Leeds United da harekete geçti. Premier Lig'de kalma şansını zora sokan Leeds'in, Kent için teklifte bulunduğu kaydedildi. İngiliz basını, kulübün bu hamlesinin, ligden düşmesi halinde önümüzdeki sezon mücadele edeceği Championship'e hazırlık olarak yorumladı. Öte yandan Premier Lig'e yükselen Burnley'nin de 26 yaşındaki oyuncuya ilgisi var.

3 GOL 10 ASİST

Ryan Kent bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmış duurmda. Yıldız oyuncu çıktığı 44 maçta 3 gol 10 asistlik performans sergiledi.

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