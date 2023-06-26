Fenerbahçe'ye kanat transferinde iki aday birden

Yeni sezonun transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe için iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Rumen basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Parma forması giyen sağ kanat Dennis Man için harekete geçti. 24 yaşındaki yıldızın ismi geçen sezon Galatasaray'la da anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
Dennis Man, geçtiğimiz sezon Parma formasıyla 32 karşılaşmaya çıkarken 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
BİR DİĞER ADAY VLADEMIR BRADONJIC
Yunan basını ise; PAOK'un B takımında oynayan ve 20 maçta 9 gol atıp, 7 asist yapan Vlademir Bradonjic için Fenerbahçe'nin nabız yokladığını duyurdu.
23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 2024 yılına kadar Paok ile sözleşmesi bulunuyor.
Rumen basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Parma forması giyen sağ kanat Dennis Man için harekete geçti. 24 yaşındaki yıldızın ismi geçen sezon Galatasaray'la da anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
Dennis Man, geçtiğimiz sezon Parma formasıyla 32 karşılaşmaya çıkarken 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
BİR DİĞER ADAY VLADEMIR BRADONJIC
Yunan basını ise; PAOK'un B takımında oynayan ve 20 maçta 9 gol atıp, 7 asist yapan Vlademir Bradonjic için Fenerbahçe'nin nabız yokladığını duyurdu.
23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 2024 yılına kadar Paok ile sözleşmesi bulunuyor.