Fenerbahçe'ye kanat transferinde iki aday birden

Kanat transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe için yabancı basında Dennis Man ve Vlademir Bradonjic iddiaları gündeme geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'ye kanat transferinde iki aday birden
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26 Haziran 2023 12:55
Son güncelleme 26 Haziran 2023 12:57
Yeni sezonun transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe için iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Rumen basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Parma forması giyen sağ kanat Dennis Man için harekete geçti. 24 yaşındaki yıldızın ismi geçen sezon Galatasaray'la da anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Dennis Man, geçtiğimiz sezon Parma formasıyla 32 karşılaşmaya çıkarken 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

BİR DİĞER ADAY VLADEMIR BRADONJIC

Yunan basını ise; PAOK'un B takımında oynayan ve 20 maçta 9 gol atıp, 7 asist yapan Vlademir Bradonjic için Fenerbahçe'nin nabız yokladığını duyurdu.

23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 2024 yılına kadar Paok ile sözleşmesi bulunuyor. 

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