Fenerbahçe'ye Jorge Jesus piyangosu

Fenerbahçe'den ayrılarak Al Hilal'e transfer olan teknik direktör Jorge Jesus'un, eski öğrencileri Willian Arao ve Diego Rossi'yi transfer etmek istediği iddia edildi. İki isimden sarı lacivertli kulübün kasasına 15 milyon euro civarında bir gelir bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Jorge Jesus piyangosu
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05 Temmuz 2023 12:50
Suudi Arabistan'ın Al Hilal Kulübü'nün başına geçen Jorge Jesus, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Willian Arao ve Diego Rossi'yi yeni takımına transfer etmek için çalışmalara başladı.

Brezilya ve Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre Al Hilal, Arao için sarı lacivertli kulübe 5.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanıyor.

Suudi Arabistan ekibinin, piyasa değeri 9.5 milyon Euro olan Rossi için de 10 milyon Euro civarında bir öneri yapması bekleniyor.  

 
 

 

 

 

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