Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu!

Yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile birlikte pazartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde yeni sezonu açacak olan Fenerbahçe'de değişim Portekizli çalıştırıcı henüz sahaya inmeden kendisini göstermeye başladı.



Sahada coşkuyla oynayan bir Fenerbahçe yaratmak isteyen Jorge Jesus bu etkinin takımın bulunduğu her yerde devam etmesi için düğmeye basmış durumda. Geçtiğimiz hafta yapılan imza töreninden önce Samandıra Tesisleri'ni ve Ülker Stadı'nı gezen, takım otobüsünü inceleyen Jesus, hepsine futbolcular üzerinde motivasyon arttırıcı dokunuşlar yapılmasını istedi.



HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR



Bunların ilkinin Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Tesislerde bulunan bazı boş duvarlar ile oldukça sade bir havaya sahip olan toplantı odasının oyuncuların gol sevinçleri başta olmak üzere özel görsellerle yeniden dizayn ediliyor. Tasarımı taraftarların oylarıyla belirlenen ve oldukça sade bir görünümü olan takım otobüsünün dış kaplaması da futbolcuları ve taraftarları motive edici hale getiriliyor.