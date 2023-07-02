Fenerbahçe'ye Japon 10 numara!

Fenerbahçe'den sürpriz transfer gelişmesi... Sarı-Lacivertli ekip, takımdan ayrılması muhtemel olan Arda Güler'in yerini beklenmedik bir yetenekle doldurmanın planlarını yapıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'ye Japon 10 numara!
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02 Temmuz 2023 17:12
2023/24 sezonu için iddialı ve bol rotasyonlu bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe, Japonya'nın en yetenekli oyuncularından birisini kadroya dahil etmek istiyor. Sarı-Lacivertli ekip, takımdan ayrılma olasılığı olan Arda Güler'in boşluğunu en iyi şekilde kapatmak için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE'YE JAPON 10 NUMARA!

Arda Güler gündemi devam ederken Fenerbahçe için Japonya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Japon basınında çıkan habere göre Sarı-lacivertli kulüp, Japonya J1 Ligi takımlarından Sanfrecce Hiroshima'nın 10 numarası Takumu Kawamura'yı Transfer etmeye çok yakın. Fenerbahçe'nin, takımdan ayrılması muhtemel olan Arda Güler'in yerine Japon 10 numarayı düşündüğü aktarılıyor.

MICHAEL SKIBBE İLE ÇALIŞTI

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Michael Skibbe'nin çalıştırdığı Sanfrecce Hiroshima'nın en önemli oyuncularından olan Kawamura'nın kulübüyle Ocak 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

GEÇEN SENEKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki Japon futbolcu Takumu Kawamura 10 numara ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapabiliyor. 1.83 boyunda olan Kawamura, geçtiğimiz sezon çıktığı 24 maçta 5 gol atıp 2 de asist katkısında bulundu. 

 
 

 

 

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