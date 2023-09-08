Fenerbahçe'ye İtalyan 'De Bruyne'

6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sağ gösterip sol vurmaya hazırlanıyor.
Jorginho, Partey, Van de Beek isimleriyle piyasayı oyalayan sarı-lacivertlilerin asıl hedefinin Fabio Miretti olduğu ortaya çıktı.
İtalyanların Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne'ün veliahtı olarak gördüğü ve "İtalyan De Bruyne" lakabını taktığı 20 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'nin harekat başlattığı öğrenildi.
Çizme basını da Kanarya'nın bu transfer girişimini doğruladı.
İŞİ KOLAY DEĞİL
Torino yerel basınından ve Juventus'a yakınlığıyla bilinen "juvelive. it" adlı haber sitesi, "Fabio Miretti'ye Türk kulübü Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğu doğru" diyerek Fenerbahçe'nin harekatını doğruladı. Ancak haberin devamında; Juventus'un Miretti'yi bırakmak istemediği ve Fenerbahçe'nin bu transferde işinin çok zor olduğuna da vurgu yapıldı.
Kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ise; Fabio Miretti için tüm imkanlar zorlanacak.
1 SENEDE 3'E KATLADI
Geçen sezon Juventus altyapısından A takıma çıkarılan Fabio Miretti, 5 milyon euro olan değerini bir senede üçe katladı.
20 yaşındaki orta sahanın şu andaki piyasa değeri tam 15 milyon euro.
49 MAÇA ÇIKTI
Juventus'ta şu ana kadar 49 maça çıkan Miretti, 2 bin 259 dakika sahada kalırken 3 de asist yaptı.
Jorginho, Partey, Van de Beek isimleriyle piyasayı oyalayan sarı-lacivertlilerin asıl hedefinin Fabio Miretti olduğu ortaya çıktı.
İtalyanların Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne'ün veliahtı olarak gördüğü ve "İtalyan De Bruyne" lakabını taktığı 20 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'nin harekat başlattığı öğrenildi.
Çizme basını da Kanarya'nın bu transfer girişimini doğruladı.
İŞİ KOLAY DEĞİL
Torino yerel basınından ve Juventus'a yakınlığıyla bilinen "juvelive. it" adlı haber sitesi, "Fabio Miretti'ye Türk kulübü Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğu doğru" diyerek Fenerbahçe'nin harekatını doğruladı. Ancak haberin devamında; Juventus'un Miretti'yi bırakmak istemediği ve Fenerbahçe'nin bu transferde işinin çok zor olduğuna da vurgu yapıldı.
Kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ise; Fabio Miretti için tüm imkanlar zorlanacak.
1 SENEDE 3'E KATLADI
Geçen sezon Juventus altyapısından A takıma çıkarılan Fabio Miretti, 5 milyon euro olan değerini bir senede üçe katladı.
20 yaşındaki orta sahanın şu andaki piyasa değeri tam 15 milyon euro.
49 MAÇA ÇIKTI
Juventus'ta şu ana kadar 49 maça çıkan Miretti, 2 bin 259 dakika sahada kalırken 3 de asist yaptı.