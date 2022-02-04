Fenerbahçe'ye İtalya'dan sol bek

Fenerbahçe, ara transfer döneminde şu ana kadar suskun kalırken, sarı-lacivertliler için sürpriz bir haber geldi.



İtalyan basınında yer alan haberde; sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Charalampos Lykogiannis ile prensip anlaşmasına vardığı verildi.



Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki oyuncu ile 2,5 yıllık anlaştığı, kulübü Cagliari ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.



İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 20 maça çıkarken skor katkısı sağlayamadı.





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