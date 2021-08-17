Fenerbahçe'ye, İrfan 'Can' katar!

Dimitris Pelkas'ın sakatlanması ile formayı kapan İrfan Can Kahveci yaptığı asistle klasını gösterdi.



Tecrübeli oyuncu göze girerken, Mesut Özil'le yakaladığı uyum memnuniyet yarattı.



Teknik direktör Vitor Pereira'nın Kahveci'yi maçtan sonra oyunu ve asisti nedeni ile tebrik ettiği öğrenildi.



Fenerbahçe formasıyla 13. maçına çıkan İrfan Can Kahveci, 3. kez asist yaptı.



