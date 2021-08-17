Fenerbahçe'ye, İrfan 'Can' katar!

Fenerbahçe'nin sezona 3 puanla başlamasında İrfan Can Kahveci'nin payı büyüktü. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Mesut'un attığı golde asisti yapan isim oldu. Sahada basmadık yer bırakmayan, mücadelesiyle taraftarların beğenisini kazanan İrfan, hücum kadar savunmaya verdiği destekle de takdir aldı.

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Fenerbahçe'ye, İrfan 'Can' katar!
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17 Ağustos 2021 12:08
Dimitris Pelkas'ın sakatlanması ile formayı kapan İrfan Can Kahveci yaptığı asistle klasını gösterdi.

Tecrübeli oyuncu göze girerken, Mesut Özil'le yakaladığı uyum memnuniyet yarattı.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın Kahveci'yi maçtan sonra oyunu ve asisti nedeni ile tebrik ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe formasıyla 13. maçına çıkan İrfan Can Kahveci, 3. kez asist yaptı.


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