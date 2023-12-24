Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber

Fenerbahçe'ye orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. Detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber
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24 Aralık 2023 20:33
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide sarı-lacivertli takıma kötü haber geldi.

İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü ve İstanbulspor maçında oynama şansını kaybetti.

 

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