Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide sarı-lacivertli takıma kötü haber geldi.
İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü ve İstanbulspor maçında oynama şansını kaybetti.
İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü ve İstanbulspor maçında oynama şansını kaybetti.
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