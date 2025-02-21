Fenerbahçe'ye iki kötü haber

Fenerbahçe'ye Anderlecht maçında iki kötü haber...
45+1. dakikada Fred ve 53. dakika Osayi-Samuel sarı kart gördüler ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükselmesi durumunda oynayacağı ilk maçta cezalı duruma düştüler.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na yükselmesi durumunda Glasgow Rangers veya Olympiakos ile eşleşecek.
45+1. dakikada Fred ve 53. dakika Osayi-Samuel sarı kart gördüler ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükselmesi durumunda oynayacağı ilk maçta cezalı duruma düştüler.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na yükselmesi durumunda Glasgow Rangers veya Olympiakos ile eşleşecek.
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