Fenerbahçe'ye iki kötü haber

Fred ve Bright Osayi-Samuel, UEFA Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye iki kötü haber
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21 Şubat 2025 00:09
Son güncelleme 21 Şubat 2025 00:34
Fenerbahçe'ye Anderlecht maçında iki kötü haber...

45+1. dakikada Fred ve 53. dakika Osayi-Samuel sarı kart gördüler ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükselmesi durumunda oynayacağı ilk maçta cezalı duruma düştüler.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na yükselmesi durumunda Glasgow Rangers veya Olympiakos ile eşleşecek.


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