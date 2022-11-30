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Fenerbahçe'ye Hollanda'dan 19'luk sol bek

Genç oyunculara yatırım yapmaya devam eden Fenerbahçe, Roda'da forma giyen 19 yaşındaki sol bek Ali Barak'ı gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'ye Hollanda'dan 19'luk sol bek
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30 Kasım 2022 13:57
Fenerbahçe gençlik hamlelerini Hollanda'da sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Roda'nın 19 yaşındaki sol beki Ali Barak'ı gündemine aldı.

Yakından takip edilen Ali'nin kontratı sezon sonu bitiyor. Kulübüyle yaptığı pazarlıklardan sonuç alamadı. Sarı lacivertliler genç oyuncuyu, bonservissiz olarak renklerine bağlamayı planlıyor.

19 yaşındaki Ali Barak, sol bek dışında sol önde de oynayabiliyor. Genç oyuncu, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
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