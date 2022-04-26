Fenerbahçe'ye Halil Akbunar önerisi

Küme düşen Göztepe'nin başarılı kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın Fenerbahçe'ye önerildiği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Halil Akbunar önerisi
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26 Nisan 2022 12:22
Küme düşen Göztepe'nin başarılı kanat oyuncusu Halil Akbunar, transferin gözdesi haline geldi...

28 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe'ye de önerildiği gelen haberler arasında.

Yabancı sayısı düşeceği için yerli oyuncuların önemi artıyor. Akbunar için son kararı yeni hoca verecek.

4 GOL 5 ASİST

Milli futbolcu, bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 30 lig maçında 4 kez ağları havalandırdı ve 5 asiste imza attı. 

 

 

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