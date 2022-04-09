Önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimine sürpriz bir teklif geldi. Menajerler Fransa Ligi'nde düşme hattında bulunan ve bu sezon düşmesi beklenen Clermot'un 23 yaşındaki süper golcüsü Mohamed Bayo'yu Fenerbahçe'ye teklif ettiler. Piyasa değeri 10 milyon Euro civarında olan Bayo'da indirimin söz konusu olacağı da öğrenildi.



MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK



Önümüzdeki hafta Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajeri ile bir araya gelecek. Eğer mali şartlar Fenerbahçe'nin istediği gibi olursa yönetim bu önemli fırsatı kaçırmak istemiyor. Kulübü ile 2024 haziranına kadar sözleşmesi bulunan Bayo'nun satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de masada olabileceği ifade ediliyor.



Mohamed Bayo, bu sezon Fransa Ligi'nde 10 gole imza attı. Bayo atletik özelliklerinin yanında güçlü fiziğiyle de dikkat çeken bir santrfor tipi.



13 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI!



Bu sezon Fransa Ligi'nde 24 maça çıkan Mohamed Bayo, 10 gol atarken, 3 de asiste imza attı. Bayo bu 24 maçın 21'inde ilk 11'de yer aldı. Bayo ayrıca Gine Milli Takım formasını da giymeye başladı.















