Fenerbahçe'ye geri döndü: Tiago Çukur

Beveren, Tiago Çukur'un kiralık sözleşmesini feshetti. 21 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye geri döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye geri döndü: Tiago Çukur
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01 Şubat 2024 15:29
Son güncelleme 01 Şubat 2024 17:27
Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Beveren'e kiralık olarak gönderilen Tiago Çukur, sarı-lacivertli takıma geri döndü.

Belçika ekibi Beveren, 21 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Beveren'de 19 maçta süre bulan Tiago Çukur, 3 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin, Tiago Çukur'u sezonun ikinci yarısında başka bir takıma kiralık göndermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 2022 yazında Watford'dan kadrosuna kattığı genç oyuncunun sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



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