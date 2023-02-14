Fenerbahçe'ye, Gambiya'dan 6 isim

Fenerbahçe, yeni yetenekleri keşfetmek için bu kez Afrika'ya açıldı. Fenerbahçe'nin Gambiya'dan 6 futbolcuyu denemek için Türkiye'ye davet ettiği ortaya çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye, Gambiya'dan 6 isim
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14 Şubat 2023 08:49
Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya ayıldı. Sarı-Lacivertlilerin genç yetenekler üzerinde durduğu ve Asya pazarında olduğu biliniyordu. Fenerbahçe'nin bu kez Afrika kıtasında keşiflere başladığı öğrenildi. The Alkamba Times'ın haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Gambiya'dan 6 futbolcuyu denemek için Türkiye'ye davet etti.

SADIBOU KAMASO GETİRİYOR

Sarı-Lacivertli kulüple iletişime geçen ismin Sadibou Kamaso adlı menajerin olduğu öğrenildi. Kamaso; Alhagie Cherno Jobe, Cherno Saho, Ahmed Tijan Savage, Omar Badjie, Süleyman Jallow ve Omar Ceesay adlı futbolcuları Samandıra'ya getirecek. Bu 6 futbolcudan 2'si Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayacak. Oyuncuların mevkileri ve yaşları halkında henüz bilgi edinilmedi.

ŞU ANA KADAR 3 TRANSFER YAPILDI

Fenerbahçe devre arasında ilk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı renklerine bağladı ve 4 milyon Euro ödeme yaptı. Kanarya, Barcelona'da şans bulamayan Emre Demir'i alıp Samsunspor'a kiraladı. Son olarak Parma'dan Jayden Oosterwolde kadroya katıldı. 21 yaşındaki sol bek için 6 milyon euro ödendi. Fenerbahçe, sezon başı kiraladığı Bruma'nın da tapusunu alıp Braga'ya kiralamıştı.

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