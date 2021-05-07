Fenerbahçe'ye 'Frey'i ver, Japon'u al' teklifi!

Belçika basınından Fenerbahçe'yi de ilgilendiren sürpriz bir transfer iddiası geldi.Fenerbahçe'den kiralık olarak Waasland-Beveren'de forma giyen Michael Frey'e VV St. Truiden'in talip olduğu belirtildi. Belçika Ligi'de küme düşmemeye oynayan ancak kadrosunda 17 gollü Japon golcü Yuma Suzuki'yi bulunduran Triuden'in Frey'e ilgisi olabileceği kaydedildi.Yuma Suzuki'yi en az 5 milyon euroya elinden çıkarabilecek olan St. Triuden'in forvette doğacak boşluğu Michael Frey ile doldurabileceği ifade edildi.İddiasını bir adım öteye de götüren Belçikalılar, Yuma Suzuki ile Michael Frey'in takas da edilebileceğine yönelik girişimlerin sürpriz olmayacağını duyurdu.25 yaşındaki Japon golcü Yuma Suzuki, bu sezon Belçika'da çıktığı toplam 35 maçta 17 gol 4 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti.Fenerbahçe'den aynı ligin bir başka takımı Beveren'e kiralanan Michael Frey ise 31 maçta 16 gol 3 asist üreterek kariyerinin en çok gol attığı dönemini yaşamaya devam editor.