Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi!

Fenerbahçe'de yönetim, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile bir kez daha görüşme yapacak.



Bu görüşme sonrasında genç yıldızın sözleşmesini uzatması bekleniyor.



2018 yılında Hollanda Ligi ekibi NEC Nijmegen'den transfer edilen 22 yaşındaki yıldız, özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor.



Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada yaptığı yorumlarda genç yıldızın takımda kalması gerektiğini belirtiyor.



MİLLİ TAKIM KARARI DA BEKLENİYOR



Öte yandan kısa bir süre önce Milli takım tercihiyle ilgili de konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Zor bir karar. Üç farklı milli takımı seçme imkanım var. Henüz bir karar vermedim, benim için zor bir karar. Karar verdiğimde herkes zaten görecektir. Benim yapmam gereken sabırlı olmak ve öyle karar vermek." açıklamasını yaptı. Ferdi Kadıoğlu'nun milli takımla ilgili kararı da merakla bekleniyor.





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