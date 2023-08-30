Fenerbahçe'ye Emre Mor'dan müjdeli haber!







Emre Mor, geçen sezon Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe 'ye geldi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda toplam 41 maça çıktı. Oynadığı maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 3 de gol pası verdi. Emre Mor'un Fenerbahçe'yle sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

Konferans Ligi'nde Zimbru ile oynanan ilk maçta sakatlanan milli futbolcu Emre Mor bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemiyordu.Sakatlığı atlatan Emre Mor'un, bugün idmanlara başlayacağı belirtildi.Bunu yanı sıra 26 yaşındaki oyuncuya teklifler olduğu ve takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu.Ancak bu konuda somut bir gelişme yaşanmadı.