Fenerbahçe'ye Emre Mor'dan kötü haber!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki Zimbru maçında sakatlanan Emre Mor'un durumu belli oldu.
Sözcü'nün haberine göre yapılan tetkiklerde başarılı futbolcuda stres kırığı tespit edildi ve en
EN AZ 1 AY YOK
26 yaşındaki oyuncunun kırık bölgesi alçıya alınırken, en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
2022-23 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 41 maçta sahaya çıkan Emre Mor, 6 gol 3 asistlik skor katkısı vermişti.
Sözcü'nün haberine göre yapılan tetkiklerde başarılı futbolcuda stres kırığı tespit edildi ve en
EN AZ 1 AY YOK
26 yaşındaki oyuncunun kırık bölgesi alçıya alınırken, en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
2022-23 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 41 maçta sahaya çıkan Emre Mor, 6 gol 3 asistlik skor katkısı vermişti.