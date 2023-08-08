Fenerbahçe'ye Emre Mor'dan kötü haber!

Fenerbahçe'ye UEFA Konferans Ligi'nde karşılaştığı Zimbru maçında sakatlanan Emre Mor'dan kötü haber geldi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Emre Mor'dan kötü haber!
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08 Ağustos 2023 11:36
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki Zimbru maçında sakatlanan Emre Mor'un durumu belli oldu.

Sözcü'nün haberine göre yapılan tetkiklerde başarılı futbolcuda stres kırığı tespit edildi ve en

EN AZ 1 AY YOK

26 yaşındaki oyuncunun  kırık bölgesi alçıya alınırken, en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

2022-23 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 41 maçta sahaya çıkan Emre Mor, 6 gol 3 asistlik skor katkısı vermişti.

 

 

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