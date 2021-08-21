Fenerbahçe'ye Elneny önerisi

Başkan Ali Koç, en az 3, hesabı kitabı doğru yaparlarsa 4 transfer daha olacağını söyledi



Sarı-Lacivertliler, FFP bütçesinde yer kalması halinde bir de orta saha transferi yapmak istiyor. Vitor Pereira'nın gözü Lille'de forma giyen vatandaşı Xeka'da. Portekizli futbolcu Fransız ekibinde düzenli forma şansı bulamıyor ve ayrılmaya sıcak bakıyor



Öte yandan menajerler vasıtasıyla da öneriler geliyor. Bunlardan biri de bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mohammed Elneny. Arsenal'da gözden çıkartılan Mısırlı yıldız Sarı-Lacivertliler'e teklif edildi. Yönetim kararı Pereira'ya bıraktı.



