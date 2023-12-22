Fenerbahçe'ye Edin Dzeko müjdesi

Fenerbahçe'de sakatlığı iyileşen Edin Dzeko, Galatasaray maçı öncesi düzenlenen idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye Edin Dzeko müjdesi
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22 Aralık 2023 17:37
Son güncelleme 22 Aralık 2023 17:40
Evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye derbi öncesi müjdeli bir haber geldi.

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Edin Dzeko, bugün düzenlenen idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Edin Dzeko, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçın kadrosunda yer alamamıştı.



 
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