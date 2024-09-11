Fenerbahçe'ye Djiku müjdesi!

Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan Alexander Djiku'dan müjdeli haber geldi.
Sakatlığı düzelen Ganalı savunma oyuncusu, antrenmanlara başladı. Djiku'nun pazar günkü Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor.
Djiku, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle milli takıma da gidememişti.
Sakatlığı düzelen Ganalı savunma oyuncusu, antrenmanlara başladı. Djiku'nun pazar günkü Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor.
Djiku, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle milli takıma da gidememişti.