Fenerbahçe'ye Djiku müjdesi!

Fenerbahçe'de sakatlığı düzelen Alexander Djiku'nun pazar günkü Kasımpaşa maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye Djiku müjdesi!
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11 Eylül 2024 08:46
Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan Alexander Djiku'dan müjdeli haber geldi.

Sakatlığı düzelen Ganalı savunma oyuncusu, antrenmanlara başladı. Djiku'nun pazar günkü Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor.

Djiku, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle milli takıma da gidememişti.

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