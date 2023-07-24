Fenerbahçe'ye Diego Rossi için ABD'den teklif

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Diego Rossi'ye MLS ekiplerinden teklif geldi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Diego Rossi için ABD'den teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2023 10:56
Son güncelleme 24 Temmuz 2023 11:04
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdaki oyunculara teklifler geliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratam oyunculardan biri olan Diego Rossi'ye ABD'den teklifler gelmeye başladı.

TEKLİFLER YETERLİ BULUNMADI

Bonservisine 5,5 milyon euro verilerek alınan Uruguaylı hücum oyuncusuna istenen düzeyde teklif gelmedi. ABD ekipleri Rossi için 2,5 milyon dolar önerdi. Bu rakamı çok az bulan yönetim oyuncuyu bir sezonluğuna kiralama düşüncesinde.

FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 90 resmi maça çıkan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 10 gol 20 asist kaydetti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery