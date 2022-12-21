Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın yarı finale çıkmasında önemli rol oynayan stoperiçin Zenit'ten Fenerbahçe'ye mesaj geldi.Rus takımının yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Lovren'le ilgili bilgi alan sarı lacivertli kulübeşeklinde haber gönderdi.Fenerbahçe, sakatlıktan dönen Luan Peres'in performansına göre hareket edecek. Eğer Jesus, takviye isterse Lovren için düğmeye basılacak.Futbolcu ile ilgili gelişmeler sarı-lacivertli taraftarları da oldukça meraklandırmış durumda. Bu anlamda Lovren'in transfer durumu yakından takip edilmeye başlandı.Lovren futbola ülkesi Hırvatistan'ın Zagreb takımının altyapısında başladı. Ardından ülkesinin bir diğer takımı olan Inter Zapresic'in yolunu tuttu. Oyuncunun transferde sonraki adresi ise Fransız ekibi Lyon oldu. Lyon'un ardından ise İngiliz ekiplerinden Southampton ile anlaşmaya vardı. Futbolcu 2014 yazında ise İngiltere'nin önde gelene ekiplerinden Liverpool'a katıldı. Liverpool sonrasındaki adresi ise Zenit oldu.Futbolcu kariyerinde önemli başarılar elde etti. Liverpool ile Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig'i kazandı. Ayrıca Zenit ile Rusya Ligi ile Lyon ile Fransız Kupası'nı kazanmanın sevincini yaşadı.