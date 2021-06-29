"Fenerbahçe'ye değil Tottenham'a"

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında olan Nuno Espirito Santo'nun Tottenham'la anlaştığı ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Fenerbahçe'ye değil Tottenham'a'
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29 Haziran 2021 22:25
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Nuno Espirito Santo'nun yeni adresi büyük oranda belli oldu.

Wolverhampton'dan ayrıldıktan sonra Tottenham'ın gündemine gelen Nuno Espirito Santo, İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı.

İngiliz basını, Nuno Espirito Santo'nın Tottenham ile el sıkıştığını ve resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde geleceğini duyurdu.


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