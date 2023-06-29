Fenerbahçe'ye, Cuadrado'da rakip çıktı

Gelecek sezon kapsamında transferlere başlayan Fenerbahçe'de, Juan Cuadrado transferinde rakip çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye, Cuadrado'da rakip çıktı
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29 Haziran 2023 12:13
Transfere Ryan Kent ve Edin Dzeko ile hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'nin durmaya hiç niyeti yok.

Birçok oyuncuyla temas halinde olan Fenerbahçe'nin radarındaki ön plana çıkan isimlerden biri de Juan Cuadrado. 35 yaşındaki kanat oyuncusu yeni sözleşme imzalamadı ve 8 senedir formasını giydiği Juventus'tan ayrıldı.

MENAJER YARDIMCI OLACAK

Fenerbahçe, boşa çıkan Kolombiyalı yıldız için ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin adına, Cuadrado'nun temsilcileriyle ilk görüşmeyi Dzeko'nun menajeri Luci'nin yapacağı öne sürüldü. Fenerbahçe bu transfer için istekli tek takım değil. Lazio'nun da 35 yaşındaki oyuncuya imza attırmak için çalışmalara başladığı belirtildi. Deneyimli oyuncunun bu iki takımdan birinde kariyerine devam etme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

47 MAÇA ÇIKTI

35 yaşında olmasına rağmen bu sezon Juventus formasıyla 47 maça çıkan Juan Cuadrado bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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