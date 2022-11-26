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Fenerbahçe'ye CSKA'dan stoper!

Dünya Kupası'na Süper Lig'de lider olarak giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Yabancı kontenjanını azaltmak isteyen sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jorge Jesus yıldız ismin transferini talep etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye CSKA'dan stoper!
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26 Kasım 2022 10:10
Willian Rocha
Willian Rocha
Tombense FC
Tüm kulvarlarda yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transferde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Sarı-Lacivertliler, yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle yerli isimlere yönelmiş olsa da kontenjanda yaratılabilecek boşluk ihtimaline göre de çalışmalar sürüyor.

Zajc'ın satılma olasılığını değerlendiren Fenerbahçe, yerlilerin yanı sıra yabancı stoper adaylarını da belirlemeye çalışıyor.

ROCHA GÜNDEMDE

Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda CSKA Moskova forması giyen stoper Willyan Rocha'yı gündemine aldı. Rocha için henüz somut bir adım atılmadı fakat oyuncunun durumunu da yakından takip ediyor.

OCAK AYINDA HAMLE

Willyan Rocha, sezon başında 2 milyon Euro karşılığında Portimonense'den CSKA Moskova'ya transfer olmuştu. Yabancı transferinde kontenjana takılan sarı-lacivertliler, ocak ayında yaşanacak gelişmelere göre Rocha için girişimde bulunabilir.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Futbola Flamengo altyapısında başlayan Brezilyalı stoper, Desportiva-ES, Gremio B, Cova Piedade ve Portimonense formalarını giydikten sonra sezon başında CSKA Moskova'ya transfer oldu.

Bu sezon Rus ekibiyle 16 maça çıkan Rocha, 2 gol kaydetti. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro. 



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