Fenerbahçe'ye Crespo'dan müjdeli haber!

Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı Zimbru maçının ilk yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Miguel Crespo'nun durumu merakla bekleniyordu. Portekizli futbolcudan haber geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Crespo'dan müjdeli haber!
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04 Ağustos 2023 08:43
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Zimbru ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Miguel Crespo sakatlık yaşamış ve Portekizli futbolcunun durumu merak ediliyordu. Sarı-lacivertli ekibe Crespo'dan müjdeli haber geldi.

NASIL SAKATLANMIŞTI?

2. Ön Eleme Turu rövanş maçının 26. dakikasında mücadele golsüz devam ederken Miguel Crespo yerde kalmıştı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında oyuna devam eden Portekizli orta saha kendisini denese de 33'te çıkmak zorunda kaldı, yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

KONTROLLERDE SORUN ÇIKMADI

Karşılaşma sırasında sağ arka adalesini tutan Crespo'nun sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerinde önemli bir durumunun olmadığı ve takımla birlikte antrenmanlara çıkmasında bir sakıncanın bulunmadığı tespit edildi.



YENİ TRANSFER DE KATILIYOR

Bu arada tedavisi tamamlanan Dijiku da artık takıma katılabilecek. 

 
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