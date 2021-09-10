Fenerbahçe'ye Conti için süre yetmemiş!

Fenerbahçe'nin transferin son gününde Milan ile Andrea Conti için görüştüğü ancak sürenin yetmediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Conti için süre yetmemiş!
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10 Eylül 2021 16:08
Fenerbahçe'nin transferin son gününde Milan'ın sağ beki Andrea Conti için temas kurduğu ancak süre yetmediği için transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; 27 yaşındaki bek için Fenerbahçe, transferin son gününde Milan'a resmi teklifini iletti. Milan'ın oyuncuyu bonservissiz göndermeyi kabul ettiği ancak sürenin yetmediği vurgulandı.

Türkiye'de de transferin kapanması nedeniyle Conti görüşmelerinin ocak ayında devam edebileceği de eklendi.

Atalanta altyapısından yetişen ve 2017 yazında 24 milyon euro bonservisle Milan'a transfer olan Conti, geçen sezonu Parma'da kiralık geçirdi. Conti, 98 Serie A maçında 10 gol atıp 8 asist yaptı.


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